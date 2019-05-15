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15 травня 2019, середа, 08:10 42
Силові структури 2019-05-16T00:00:11+03:00
Українські Новини
На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків ЗСУ зазнали втрат

ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр.
ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр.

За минулу добу, 14 травня, на Донбасі проросійські бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши при цьому заборонений "Мінськом" озброєння. Один український військовослужбовець загинув, двоє – поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"14 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм у Лебединського, а з мінометів калібру 120 мм – поблизу Водяного. Станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю було застосовано у Широкіно. З автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся вогонь поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вдарили з мінометів калібру 82 мм – поблизу Шумів, а з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів – біля Новоолександрівки. Автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперське зброю було застосовано поблизу Новозвановки. З ручних протитанкових гранатометів стріляли близько Майорська, а з великокаліберних кулеметів – у районі Луганської.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 14 травня одного окупанта було поранено", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня на Донбасі військовий був травмований вибухом, ще двоє отримали поранення.

Раніше військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.

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