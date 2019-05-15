На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків ЗСУ зазнали втрат

За минулу добу, 14 травня, на Донбасі проросійські бойовики 11 раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши при цьому заборонений "Мінськом" озброєння. Один український військовослужбовець загинув, двоє – поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"14 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм у Лебединського, а з мінометів калібру 120 мм – поблизу Водяного. Станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю було застосовано у Широкіно. З автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся вогонь поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вдарили з мінометів калібру 82 мм – поблизу Шумів, а з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів – біля Новоолександрівки. Автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперське зброю було застосовано поблизу Новозвановки. З ручних протитанкових гранатометів стріляли близько Майорська, а з великокаліберних кулеметів – у районі Луганської.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 14 травня одного окупанта було поранено", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня на Донбасі військовий був травмований вибухом, ще двоє отримали поранення.

Раніше військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.