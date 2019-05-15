Гостинки, панельки і хрущовки: скільки коштують квартири в найдешевших київських будинках

Ціни на вторинному ринку нерухомості в Києві не зросли, а навіть навпаки злегка знизилися. Переважно - на старі будинки. На хрущовки і гостинки ціни знижуються і в найближчому майбутньому будуть падати, оскільки їм вже понад 50 років, особливо - хрущовкам. За останні півроку ціни впали на 2-3%.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.

Експерт розповів, що гостинки і хрущовки - найнижчий рівень квартир за соціальним статусом, тому вони найдешевші. Це Дніпровський, Святошинський райони, гостинки в Дарницькому.

"Наприклад, в гостинці на "Академмістечку" зараз кв. м ми продаємо за 650 доларів. Ця квартира зовсім убита, тобто це ціна, за яку її і ніхто не хоче брати. 36 кв. м ми продаємо за 22 тисячі. Вона взагалі нікому не потрібна. Приходять, перегляди є, але люди не хочуть брати. Ще в хрущовках, зараз на Перова є квартира, там 550 доларів за кв. м, це 63 кв. м. За 35 тис. доларів вона продається і теж особливо ніхто не хоче брати. Там потрібно робити повністю ремонт. Щоб її привести до нормального вигляду, потрібно заплатити ще 20 тис. доларів", - розповів Сороковий.

За словами ріелтора, в панельці ж квартира, в якій можна жити, буде коштувати 26-30 тис. доларів, у середньому - 28. У двокімнатній - 35 тис. доларів.

"В однокімнатній квартирі метраж завжди дорожче. Можна купити трикімнатну хрущовку за 35 тис. доларів. Однокімнатна ж буде коштувати в хрущовці 25 тис. доларів. А кв. м там в 2 рази менше", - пояснив експерт.

При цьому в новому зданому будинку хорошого забудовника двокімнатна квартира з голими стінами буде коштувати від 55 тис. доларів.

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