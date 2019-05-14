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14 травня 2019, вівторок, 22:22 86
Суспільство 2019-05-16T13:17:54+03:00
Українські Новини
Говорить про співробітництво, а робить протилежне: Філарет висловив претензії до Епіфанія

Говорить про співробітництво, а робить протилежне: Філарет висловив претензії до Епіфанія

Філарет. Фото: obozrevatel
Філарет. Фото: obozrevatel

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що розкол у Православній церкві України (в канонічній єдності із Вселенським патрірхатом) відбувається тому, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній не виконує домовленостей, досягнутих на Соборі у 2018.

Про це йдеться у зверненні Філарета, опублікованому на сайті Української православної церкви, передають Українські Новини.

Філарет серед іншого обвинуватив Епіфанія у відмові від співпраці.

Він зазначив, що за п'ять місяців перебування на посаді предстоятеля Епіфаній жодного разу не служив з Філаретом.

"На словах перед духовенством і перед журналістами говорить про єдність і співпрацю, а робить все протилежне. Лякає відкликанням Томосу, а на ділі робить все, щоб це сталося", - заявляє патріарх.

Також патріарх зауважив, що назва Православна Церква України недоречна.

"Тому що всі автокефальні церкви мають прикметник в назві: Російська Православна Церква, а не Православна Церква в Росії; Румунська Православна Церква, а не Православна Церква в Румунії; Болгарська Православна Церква, а не Православна Церква в Болгарії. І так всі церкви, які отримали Томос від Константинопольської Церкви. Тільки нашу Церкву назвали не так, як інші - не Українська Православна Церква, а Православна Церква України", - заявив він.

Патріарх вважає, що така назва позбавляє українську еміграцію права належати до рідної церкви.

Також патріарх закликав для уникнення розколу предстоятеля ПЦУ Епіфанія займатися виключно зовнішнім представництвом УПЦ, тоді як сам Філарет відповідатиме за внутрішнє церковне життя в Україні, але у співпраці з предстоятелем.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет припускає розкол у ПЦУ через свій статус Київського патріарха, а Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.

Більше новин про: УПЦ ПЦУ новини церкви Митрополит Київський Епіфаній Патріарх Філарет

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