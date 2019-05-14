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14 травня 2019, вівторок, 20:30 140
Президент 2019-05-15T23:30:11+03:00
Українські Новини
Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталівському" офісі

Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталівському" офісі

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Новообраний Президент Володимир Зеленський не вмовляв генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку в ході зустрічі 11 травня в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Взагалі не вмовляв", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, Луценко зустрівся із Зеленським на його запрошення.

На зустрічі обговорювалися загальні питання правоохоронної діяльності.

Українські Новини подали запит команді Зеленського про офіційні коментарі з цього приводу.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Зеленський хоче нового генпрокурора.

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