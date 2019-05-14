Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталівському" офісі

Новообраний Президент Володимир Зеленський не вмовляв генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку в ході зустрічі 11 травня в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.\r\n"Взагалі не вмовляв", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗ його слів, Луценко зустрівся із Зеленським на його запрошення.\r\nНа зустрічі обговорювалися загальні питання правоохоронної діяльності.\r\nУкраїнські Новини подали запит команді Зеленського про офіційні коментарі з цього приводу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Зеленський хоче нового генпрокурора.