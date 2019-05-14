У Бойка вимагають заветувати закон про мову

Підписаний спікером поки ще чинного парламенту закон про мову - антиконституційний, такий, що порушує права мільйонів українських громадян. Всі п'ять років, партії війни робили все, щоб посилити розкол в українському суспільстві, нагнітаючи антиросійську істерію, підігруючи радикалам і ура-патріотам.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - "За життя" на офіційному сайті.

"Цей закон відкриває дорогу дискримінації за мовним принципом — він порушує ст. 10 Конституції України, згідно якої держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин", - сказано в повідомленні.

У заяві підкреслюється, що справа не в захисті української мови, як державної. Цей закон фактично робить неможливим використання рідної мови російськомовними громадянами, представниками інших національних меншин, що суперечить конституційним принципам і міжнародним нормам, ратифікованим Україною.

"Опозиційна платформа - "За життя" вимагає від президента Петра Порошенка ветувати цей закон, як такий, що суперечить Конституції України і порушує права українських громадян. У разі підписання закону, ми будемо домагатися його скасування в судовому порядку", - йдеться в заяві.

В Опозиційній платформі обіцяють спільно з представниками всіх національних громад України розробити і прийняти новий закон про мову.

"Ми захистимо права і свободи українських громадян. Це загальна мета для всіх, хто готовий працювати на єднання країни і консолідацію суспільства. Україна буде мирною, правовою та демократичною державою!", - резюмується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко зажадав негайно почати прямі переговори з Росією для встановлення миру.