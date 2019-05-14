підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
14 травня 2019, вівторок, 19:56 21
Верховна Рада і партії 2019-05-15T15:30:08+03:00
Українські Новини
У Бойка вимагають заветувати закон про мову

У Бойка вимагають заветувати закон про мову

Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Підписаний спікером поки ще чинного парламенту закон про мову - антиконституційний, такий, що порушує права мільйонів українських громадян. Всі п'ять років, партії війни робили все, щоб посилити розкол в українському суспільстві, нагнітаючи антиросійську істерію, підігруючи радикалам і ура-патріотам.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - "За життя" на офіційному сайті.

"Цей закон відкриває дорогу дискримінації за мовним принципом — він порушує ст. 10 Конституції України, згідно якої держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин", - сказано в повідомленні.

У заяві підкреслюється, що справа не в захисті української мови, як державної. Цей закон фактично робить неможливим використання рідної мови російськомовними громадянами, представниками інших національних меншин, що суперечить конституційним принципам і міжнародним нормам, ратифікованим Україною.

"Опозиційна платформа - "За життя" вимагає від президента Петра Порошенка ветувати цей закон, як такий, що суперечить Конституції України і порушує права українських громадян. У разі підписання закону, ми будемо домагатися його скасування в судовому порядку", - йдеться в заяві.

В Опозиційній платформі обіцяють спільно з представниками всіх національних громад України розробити і прийняти новий закон про мову.

"Ми захистимо права і свободи українських громадян. Це загальна мета для всіх, хто готовий працювати на єднання країни і консолідацію суспільства. Україна буде мирною, правовою та демократичною державою!", - резюмується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко зажадав негайно почати прямі переговори з Росією для встановлення миру.

Більше новин про: Вето Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Закон про мову

Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok