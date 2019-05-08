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08 мая 2019, среда, 18:41 113
Верховная Рада и партии 2019-05-08T19:10:50+03:00
Українські Новини
Бойко потребовал немедленно начать прямые переговоры с Россией для установления мира

Бойко потребовал немедленно начать прямые переговоры с Россией для установления мира

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко потребовал от действующего правительства немедленно начать прямые переговоры с Российской Федерацией для установления мира на Донбассе и прекращение вооруженного конфликта.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Народній депутат подчеркнул, что все 5 лет своего правления нынешняя власть делала все, чтобы вооруженный конфликт на востоке Украины продолжался бесконечно, а Донбасс никогда не вернулся в Украину. "В этом идеологи "партии войны" видели гарантию нерушимости своей власти и тотального контроля над украинским обществом. Именно поэтому власть пошла на введение экономической и транспортной блокады региона, а теперь пытается отнять у его жителей – сотен тысяч украинских граждан – средства к существованию", - сказал оппозиционный политик.

"Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека. Это очередной шаг, направленный на "изгнание Донбасса", выдавливание из страны людей, несогласных с идеологической доктриной пока еще правящего режима. Это месть обанкротившихся, проигравших политиков, неспособных и нежелающих вести диалог с собственным народом. Их дальнейшее пребывание при власти – это главное препятствие для восстановления мира в Украине", - акцентировал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против любых односторонних шагов и действий, которые могут привести к обострению противостояния. Мы требуем немедленного начала двусторонних украинско-российских переговоров по урегулированию конфликта и защите прав украинских граждан, проживающих в зоне конфликта", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что если правительство пойдет на этот очередной антиконституционный и антигуманный шаг, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет обращаться в суд. "Мы пройдем все судебные инстанции, но защитим права украинских граждан", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Такие решения действующего правительства – еще одно убедительное доказательство необходимости полной и безотлагательной перезагрузки власти. Вернуть мир в Украину и остановить маховик репрессий против украинских граждан сможет только новая парламентская коалиция ответственных политических сил и новое правительство народного доверия", - акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Гарантировать права граждан, восстановить мир и обеспечить развитие страны – наша общая задача", - резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Россия Вооруженный конфликт на Донбассе Прямые переговоры Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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