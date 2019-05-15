НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют 15 травня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 травня, на 4,97 коп. до 26,1629 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3386,6960 100 доларів США 2616,2875 100 швейцарських франків 2597,5452 1000 ієн 238,7841 10 російських рублів 4,0066 100 євро 2937,0443 Як повідомляли Українські Новини, Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Водночас кредитування фізичних осіб в Україні продовжує зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.