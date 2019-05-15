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15 травня 2019, середа, 07:15 220
Фінанси 2019-05-16T09:45:10+03:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют 15 травня

НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют 15 травня

Гроші. Фото: prozoro
Гроші. Фото: prozoro

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 травня, на 4,97 коп. до 26,1629 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3386,6960
100 доларів США 2616,2875
100 швейцарських франків 2597,5452
1000 ієн 238,7841
10 російських рублів 4,0066
100 євро 2937,0443

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Водночас кредитування фізичних осіб в Україні продовжує зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.

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