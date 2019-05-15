НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют 15 травня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 травня, на 4,97 коп. до 26,1629 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3386,6960\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2616,2875\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2597,5452\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,7841\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0066\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2937,0443\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВодночас кредитування фізичних осіб в Україні продовжує зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.