Официальный курс гривны снова перешел к росту

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 мая, на 26,2059 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3400,6151\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2611,3216\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2594,2496\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,6178\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9886\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2936,4311\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.\r\nВ то же время кредитование физических лиц в Украине продолжило расти. В первом квартале оно выросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.\r\nКроме того, на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются.\r\nТем временем количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч.