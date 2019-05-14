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14 мая 2019, вторник, 00:00 17
Финансы 2019-05-14T00:00:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны снова перешел к росту

Официальный курс гривны снова перешел к росту

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 мая, на 26,2059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3400,6151
100 долларов США 2611,3216
100 швейцарских франков 2594,2496
1000 иен 238,6178
10 российских рублей 3,9886
100 евро 2936,4311

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

В то же время кредитование физических лиц в Украине продолжило расти. В первом квартале оно выросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.

Кроме того, на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются.

Тем временем количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч.

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