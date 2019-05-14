Ізраїль вніс Україну і Грузію до переліку небезпечних для відвідування країн

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у вівторок, 14 травня, закликало своїх громадян утриматися від поїздок у країни, де висока ймовірність зараження на кір, зокрема, в Україні, де за період з 25 квітня по 2 травня на кір захворіли 1399 осіб, і Грузії.

Про це йдеться на сайті МОЗ Ізраїлю, пише "Главком".

Зазначається, що подібна заява МОЗ Ізраїлю опублікувало вперше. У відомстві зазначають, що почастішали випадки захворювання на кір під час поїздок у ці країни.

При цьому у МОЗ наголосили, що 70% випадків зараження кором припадає на нещеплених дітей - в основному з ультраортодоксального сектора.

Крім, України і Грузії у список найнебезпечніших для зараження країн включені Албанія і Магадаскар. Підвищений ризик зберігається під час поїздок в країни Європи і деякі регіони США (включаючи Нью-Йорк).

"Під час поїздок в ці країни, вакцинація обов'язкова", - наголошується на сайті МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

Тим часом Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.