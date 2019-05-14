Лещенко просить зняти з нього недоторканність

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенка) просить генерального прокурора Юрія Луценка внести подання про зняття з нього недоторканності.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я вимагаю від генпрокурора Луценка, причому сьогодні, негайно, якщо не може сьогодні - завтра, до кінця тижня, внести подання про зняття з мене депутатської недоторканності, провести це розслідування, в максимально короткі терміни розглядати цю справу", - сказав він.

Лещенко закликав Луценка не втягувати Україну в боротьбу між Республіканською та Демократичною партіями Сполучених Штатів і заявив, що готовий давати свідчення на допитах.

Депутат також вимагає проводити допити публічно і під відеозапис.

Парламентарій також вимагає паралельного розслідування справи про розголошення таємниці досудового розслідування, в якому може в майбутньому фігурувати генпрокурор.

Він не уточнив, про яку справу йдеться.

Нагадаємо, ГПУ готує підозру депутату Сергію Лещенку в розголошенні даних досудового розслідування.

Раніше адвокат Трампа Джуліані відмовився їхати в Україну, заявивши, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги Трампа, а в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію Партії регіонів".

Пізніше Лещенко зізнався, що адвокат Трампа Джуліані назвав його "ворогом президента США".