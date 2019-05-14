Гривня на міжбанку обвалилася у вівторок на 15 копійок

У той час, як офіційний курс гривні знову перейшов до зростання, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок знизився на 15 коп. до 26,29 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,11-26,14 UAH\/ USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,18-26,20 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,27-26,30 UAH\/USD.\r\nУ вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,16% з 27,72 UAH\/USD до 26,29 UAH\/USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH \/ USD до 27,72 UAH \/ USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.\r\n\r\nТим часом кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч.\r\n