Гривня на міжбанку обвалилася у вівторок на 15 копійок

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,11-26,14 UAH/ USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,18-26,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,27-26,30 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,16% з 27,72 UAH/USD до 26,29 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.