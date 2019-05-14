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14 травня 2019, вівторок, 17:40 34
Фінанси 2019-05-15T15:15:08+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку обвалилася у вівторок на 15 копійок

Гривня на міжбанку обвалилася у вівторок на 15 копійок

Гроші.
Гроші.

У той час, як офіційний курс гривні знову перейшов до зростання, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок знизився на 15 коп. до 26,29 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,11-26,14 UAH/ USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,18-26,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,27-26,30 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,16% з 27,72 UAH/USD до 26,29 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.

Тим часом кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч.

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