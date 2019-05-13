Количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч: самому старшему - почти 100 лет

В 2018 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 26,6% до 5 143 лиц.\r\nОб этом говорится в сообщении исполняющего обязанности председателя ГФС Александра Власова, передают Українські Новини.\r\nПо его словам, завершена кампания декларирования доходов граждан со следующими результатами: подано почти 529 тыс. налоговых деклараций; задекларирован общий доход в сумме 86,3 млрд гривен, что на 26 млрд гривен больше, чем в прошлом году.\r\nТакже отмечается, что были определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд гривен, прирост -1,2 млрд гривен.\r\nСумма военного сбора к уплате составляет 46,5 млн гривен, что на 205,7 млн гривен больше, чем в предыдущем году.\r\nКоличество миллионеров составило 5143 человек.\r\nНаибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет, самому младшему миллионеру 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.\r\nСамому старшему миллионеру почти 100 лет.\r\n70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн гривен, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого \/ недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренды, жилого найма и иностранных доходов.\r\nКоличество миллиардеров составило 3 человека, одним из которых было задекларировано свыше 10 млрд гривен.\r\nОтмечается, что были задекларованы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд гривен жителем Киева.\r\nСообщается, что к кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены, которыми задекларированы доходы в сумме более 416 млн гривен.\r\nБолее 127 млн гривен дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности.\r\nТоп-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов: телевизионная ведущая -155,8 млн гривен; ведущий шоу-программ - 26,9 млн гривен ; певец -11.8 млн гривен; композитор (музыкант) - 33,2 млн гривен; футболист -26,2 млн гривен; юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн гривен и еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, около 40% украинских миллионеров – женщины, самому старшему богачу Украины 83 года.\r\nПрезидент Петр Порошенко с начала февраля задекларировал 58,5 млн гривен доходов.\r\nТем временем в Украине расширили круг декларантов.\r\nРанее сообщалось, что в Украине остался один миллиардер.