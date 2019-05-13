Количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч: самому старшему - почти 100 лет

В 2018 году количество задекларировавших доходы миллионеров увеличилось на 26,6% до 5 143 лиц.

Об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности председателя ГФС Александра Власова, передают Українські Новини.

По его словам, завершена кампания декларирования доходов граждан со следующими результатами: подано почти 529 тыс. налоговых деклараций; задекларирован общий доход в сумме 86,3 млрд гривен, что на 26 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Также отмечается, что были определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд гривен, прирост -1,2 млрд гривен.

Сумма военного сбора к уплате составляет 46,5 млн гривен, что на 205,7 млн гривен больше, чем в предыдущем году.

Количество миллионеров составило 5143 человек.

Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет, самому младшему миллионеру 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.

Самому старшему миллионеру почти 100 лет.

70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн гривен, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого / недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренды, жилого найма и иностранных доходов.

Количество миллиардеров составило 3 человека, одним из которых было задекларировано свыше 10 млрд гривен.

Отмечается, что были задекларованы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд гривен жителем Киева.

Сообщается, что к кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены, которыми задекларированы доходы в сумме более 416 млн гривен.

Более 127 млн ​​гривен дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности.

Топ-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов: телевизионная ведущая -155,8 млн гривен; ведущий шоу-программ - 26,9 млн гривен ; певец -11.8 млн гривен; композитор (музыкант) - 33,2 млн гривен; футболист -26,2 млн гривен; юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн гривен и еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, около 40% украинских миллионеров – женщины, самому старшему богачу Украины 83 года.

Президент Петр Порошенко с начала февраля задекларировал 58,5 млн гривен доходов.

Тем временем в Украине расширили круг декларантов.

Ранее сообщалось, что в Украине остался один миллиардер.