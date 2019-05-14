Втручання в президентські вибори США було з території України, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що втручання в президентські вибори США в 2016 році було з території України.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Моя точка зору така, що втручання в американські вибори було з території України, але посадовими особами та громадянами США, які займали ту чи іншу посаду на нашій території", - заявив він.

Генпрокурор вважає, що всі особи, причетні до цієї ситуації, повинні дати свідчення правоохоронцям.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що українські правоохоронці розслідують можливе втручання української влади у вибори США, зокрема директора НАБУ Артема Ситника.