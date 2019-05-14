Луценко вважає законною підозру екс-міністру екології Злочевському

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає законним висунуте колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському підозру у відмиванні коштів.

Про це генпрокурор сказав журналістам, передають Українські Новини.

Він зазначив, що в 2015 році Генпрокуратура закрила справу проти Злочевського щодо відмивання доходів, але нещодавно відновила розслідування.

"Кілька місяців тому у нас з'явилися такі докази, оскільки ми знайшли посадових осіб фірм Злочевського і отримали від них певний масив доказів. Ми зараз відновили статтю про відмивання брудних грошей, оголосили підозру Злочевському", - заявив Луценко.

Він зазначив, що підозру вручено поштою екс-міністру, оскільки він ховається від слідства.

Як повідомляли Українські Новини, САП заявляє, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оштрафовано за безпідставну відмову закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Раніше рішення про закриття кримінального провадження за так званою справою про незаконну видачу ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського в серпні 2017 прийняли в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.