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14 травня 2019, вівторок, 16:04 63
Судова влада 2019-08-15T04:10:43+03:00
Українські Новини
ГПУ готує підозру Лещенку

ГПУ готує підозру Лещенку

Сергій Лещкнко
Сергій Лещкнко

Генеральна прокуратура готує підозру депутатові Верховної Ради Сергію Лещенку ("Блок Петра Порошенка") в розголошенні даних досудового розслідування.

Про це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Депутат Лещенко буде викликаний до слідства. Йому будуть задані питання, а, ймовірно, і вручено підозру про розголошення даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів", - сказав він.

Луценко зазначив, що Лещенко обов'язково понесе відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Пізніше Лещенко зізнався, що адвокат Трампа Джуліані назвав його "ворогом президента США".

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