Порошенко відновив на посаді голови НКРЗІ Яцука і відразу ж звільнив його

Президент Петро Порошенко відновив на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Петра Яцука і звільнив його з посади, а також звільнив і призначив на посаду голови комісії Олександра Животовського.\r\nПро це йдеться в указах Президента №220\/2019, №221\/2019, №222\/2019 і №223\/2019 (всі - від 14 травня), передають Українські Новини.\r\nТак, указом №220\/2019 з посади голови НКРЗІ був звільнений Животовський.\r\nУказом №221\/2019 на посаду голови НКРЗІ був призначений Яцук - але наступним же указом Президент звільнив його згідно з вимогами закону про люстрацію.\r\nЖивотовський був відновлений на посаді указом №223\/2019.\r\nЯцук обіймав посаду голови НКРЗІ з лютого 2011 року до травеня 2014 року.\r\nПісля звільнення він звернувся до Вищого адміністративного суду з вимогою поновити його на посаді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) Юрія Артеменка.\r\n7 травня Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nДо цього Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.