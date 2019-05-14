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14 травня 2019, вівторок, 12:50 15
Інтернет і IT 2019-05-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко відновив на посаді голови НКРЗІ Яцука і відразу ж звільнив його

Порошенко відновив на посаді голови НКРЗІ Яцука і відразу ж звільнив його

Петро Яцук
Петро Яцук

Президент Петро Порошенко відновив на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Петра Яцука і звільнив його з посади, а також звільнив і призначив на посаду голови комісії Олександра Животовського.

Про це йдеться в указах Президента №220/2019, №221/2019, №222/2019 і №223/2019 (всі - від 14 травня), передають Українські Новини.

Так, указом №220/2019 з посади голови НКРЗІ був звільнений Животовський.

Указом №221/2019 на посаду голови НКРЗІ був призначений Яцук - але наступним же указом Президент звільнив його згідно з вимогами закону про люстрацію.

Животовський був відновлений на посаді указом №223/2019.

Яцук обіймав посаду голови НКРЗІ з лютого 2011 року до травеня 2014 року.

Після звільнення він звернувся до Вищого адміністративного суду з вимогою поновити його на посаді.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) Юрія Артеменка.

7 травня Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

До цього Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.

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