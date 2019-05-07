Порошенко назначил членом НКРСИ Артеменко

Президент Петр Порошенко назначил членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Юрия Артеменко.

Об этом говорится в указе Президента №198/2019 от 7 мая, передают Українські Новини.

"Назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в нем.

Ранее Артеменко занимал должность председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Как сообщали Українські Новини, также 7 мая Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену.

До этого Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.