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07 мая 2019, вторник, 21:25 63
Политика 2019-05-07T21:27:20+03:00
Українські Новини
Порошенко назначил членом НКРСИ Артеменко

Порошенко назначил членом НКРСИ Артеменко

Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua

Президент Петр Порошенко назначил членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Юрия Артеменко.

Об этом говорится в указе Президента №198/2019 от 7 мая, передают Українські Новини.

"Назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в нем.

Ранее Артеменко занимал должность председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Как сообщали Українські Новини, также 7 мая Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену.

До этого Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.

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