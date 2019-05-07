Порошенко назначил членом НКРСИ Артеменко

Президент Петр Порошенко назначил членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Юрия Артеменко.\r\nОб этом говорится в указе Президента №198\/2019 от 7 мая, передают Українські Новини.\r\n"Назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в нем.\r\nРанее Артеменко занимал должность председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию.\r\nКак сообщали Українські Новини, также 7 мая Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену.\r\nДо этого Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.