Під Радою близько 150 активістів вимагають призначення інавгурації Зеленського на 19 травня

Близько 150 осіб біля будівлі Верховної Ради вимагають призначення дати інавгурації Президента 19 травня.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nЗі станом на 10:40 мітингувальники розташувалися на площі Конституції біля будівлі парламенту, рух не перекрито.\r\n\r\nАктивісти також вимагають повернення в Україну колишнього Президента Грузії, голови політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і прийняття нового закону про вибори.\r\n\r\nСеред активістів присутні представники громадського руху "Хвиля".\r\nТакож деякі з мітингувальників стоять з фотографіями депутата Ради Надії Савченко з написом "НадіяЄ".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.\r\nТим часом, Верховна Рада розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу, реформ парламенту і постанови про інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на поточному пленарному тижні (14-17 травня).