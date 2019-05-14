Під Радою близько 150 активістів вимагають призначення інавгурації Зеленського на 19 травня

Близько 150 осіб біля будівлі Верховної Ради вимагають призначення дати інавгурації Президента 19 травня.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зі станом на 10:40 мітингувальники розташувалися на площі Конституції біля будівлі парламенту, рух не перекрито.

Активісти також вимагають повернення в Україну колишнього Президента Грузії, голови політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і прийняття нового закону про вибори.

Серед активістів присутні представники громадського руху "Хвиля".

Також деякі з мітингувальників стоять з фотографіями депутата Ради Надії Савченко з написом "НадіяЄ".

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Тим часом, Верховна Рада розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу, реформ парламенту і постанови про інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на поточному пленарному тижні (14-17 травня).