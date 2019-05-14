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14 травня 2019, вівторок, 09:50 112
Економіка 2019-05-14T12:30:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив на 303 гривні ціну на газ для населення

"Нафтогаз" знизив на 303 гривні ціну на газ для населення

Тарифи на газ
Тарифи на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на 3,54% або на 303 гривні ціну на газ для населення на умовах спецзобов'язань (ПСО) до 8 247 гривень/тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування) на травень.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 року №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 №293" та від 19 жовтня 2018 року № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" та становить 5 990 гривень за тис. куб. м (без урахування ПДВ та вартості транспортування)", - йдеться в ньому.

Також раніше постановою № 867 передбачалося, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня повинна була становити 9 716,54 гривень за тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень.

Раніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

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