"Нафтогаз" знизив на 303 гривні ціну на газ для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на 3,54% або на 303 гривні ціну на газ для населення на умовах спецзобов'язань (ПСО) до 8 247 гривень/тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування) на травень.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 року №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 №293" та від 19 жовтня 2018 року № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" та становить 5 990 гривень за тис. куб. м (без урахування ПДВ та вартості транспортування)", - йдеться в ньому.

Також раніше постановою № 867 передбачалося, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня повинна була становити 9 716,54 гривень за тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень.

Раніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.