У Києві зіткнулися Hyundai і Газель, один водій госпіталізований

Вчора ввечері, 13 травня, у Києві зіткнулися Hyundai Sonata і вантажівка "Газель". В результаті аварії був госпіталізований один чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася на перехресті біля Пущі-Водиці близько 22:55.

Як повідомив водій вантажівки, він рухався зі сторони Пущі-Водиці, а Hyundai їхав йому назустріч. Обидва автомобілі рухалися на зелений світло, однак водій Sonata вирішив не пропускати "Газель", і повернути ліворуч.

Відзначається, що незважаючи на старання водія вантажівки, уникнути аварії він не зміг. В результаті обидва автомобілі отримали пошкодження, а водій Hyundai був госпіталізований з підозрою на закриту черепно-мозкову травму. З цієї причини почути версію другого учасника ДТП журналісти не змогли.

На місці події працював екіпаж поліції. Правоохоронцям належить з'ясувати обставини та винуватця цієї аварії.

ДТП в Пущі-Водиці. Фото: Інформатор

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