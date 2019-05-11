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11 мая 2019, суббота, 08:05 2335
Происшествия 2019-05-11T08:11:49+03:00
Українські Новини
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице

Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице

11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Полицейский Toyota Prius и BMW не поделили виадук и на полном ходу врезались лоб в лоб, сообщает "Информатор".

Пострадали двое патрульных и водитель BMW.

В 00:40 автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение. От удара травмы получили все участники ДТП.

Медики госпитализировали двоих патрульных. Один мужчина получил травмы головы, а у его напарника подозрение на перелом ноги. Также травмы ног получил и мужчина, который ехал за рулем BMW. Троих участников аварии забрали в больницу. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

ДТП на Воздухофлотском мосту.ДТП на Воздухофлотском мосту.

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