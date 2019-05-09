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09 мая 2019, четверг, 08:20 489
Происшествия 2019-05-09T08:30:08+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве Skoda спровоцировала тройное ДТП с авто полицейских и Lexus, есть пострадавшие

Ночью в Киеве Skoda спровоцировала тройное ДТП с авто полицейских и Lexus, есть пострадавшие

Тройное ДТП на Северном мосту в Киеве. Фото: Информатор
Тройное ДТП на Северном мосту в Киеве. Фото: Информатор

Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве на Северном мосту Skoda врезалась в патрульную машину, которая затем врезалась в Lexus. В результате тройного ДТП пострадал один из водителей, его госпитализировали в срочном порядке. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 01:30 на Северном мосту.

Как сообщил водитель Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал спереди.

Отмечается, что в результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.

По данным издания, у Skoda смят капот и поврежден перед. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве неуправляемый автомобиль врезался в припаркованные машины и загорелся.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.

Также ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель.

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