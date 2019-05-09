Ночью в Киеве Skoda спровоцировала тройное ДТП с авто полицейских и Lexus, есть пострадавшие

Сегодня ночью, 9 мая, в Киеве на Северном мосту Skoda врезалась в патрульную машину, которая затем врезалась в Lexus. В результате тройного ДТП пострадал один из водителей, его госпитализировали в срочном порядке. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что авария произошла около 01:30 на Северном мосту.\r\nКак сообщил водитель Lexus, аварию спровоцировал автомобиль Skoda. Все три авто двигались в одном направлении. Skoda влетела сзади в машину патрульной полиции. А та въехала в Lexus, который ехал спереди.\r\nОтмечается, что в результате ДТП травмировался водитель Skoda. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья пострадавшего.\r\nПо данным издания, у Skoda смят капот и поврежден перед. У патрульной машины, как и у Lexus, повреждена задняя часть. На месте происшествия работали два наряда полиции и карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве неуправляемый автомобиль врезался в припаркованные машины и загорелся.\r\nРанее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.\r\nТакже ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель.