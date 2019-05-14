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14 травня 2019, вівторок, 08:02 18
Силові структури 2019-05-14T10:00:03+03:00
Українські Новини
На Донеччині бійці ЗСУ знищили бойовика і поранили ще двох

На Донеччині бійці ЗСУ знищили бойовика і поранили ще двох

ООС. Фото: facebook.com/ato.news
ООС. Фото: facebook.com/ato.news

Вчора, 13 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. В межах ділянки розведення у Станиці Луганській Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не розкривали. За даними розвідки збройних сил, 13 травня один окупант був знищений, ще двоє – поранені", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня на Донбасі військовий був травмований вибухом, ще двоє отримали поранення.

Раніше за одного пораненого українського військового поплатилися два окупанта.

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