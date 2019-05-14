Літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту

Урядовий літак Ангели Меркель, на якому канцлер Німеччини прилетіла у Дортмунд, був пошкоджений після інциденту з автомобілем наземних служб аеропорту.\r\nПро це повідомляє DW.\r\n"Після інциденту канцлер вирішила замінити транспортний засіб і повернутися в Берлін вертольотом", - сказано в повідомленні.\r\nВидання пише, що в понеділок близько 13.30 транспортний засіб врізався в припаркований літак Global 5000.\r\nНа момент зіткнення канцлера на борту літака не було. Там були тільки троє членів екіпажу, вони залишилися неушкодженими.\r\nДжерела повідомляють, що водій автомобіля наземних служб була настільки вражена побачити літак, в якому прилетіла канцлер, що забула натиснути на ручне гальмо, внаслідок чого сталося зіткнення.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах Президента і запросила його відвідати Німеччину.\r\n\r\nТакож Меркель обіцяла підтримку Україні.