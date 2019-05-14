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14 травня 2019, вівторок, 08:12 16
Події 2019-05-14T09:45:02+03:00
Українські Новини
Літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту

Літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту

Урядовий літак Ангели Меркель, на якому канцлер Німеччини прилетіла у Дортмунд, був пошкоджений після інциденту з автомобілем наземних служб аеропорту.

Про це повідомляє DW.

"Після інциденту канцлер вирішила замінити транспортний засіб і повернутися в Берлін вертольотом", - сказано в повідомленні.

Видання пише, що в понеділок близько 13.30 транспортний засіб врізався в припаркований літак Global 5000.

На момент зіткнення канцлера на борту літака не було. Там були тільки троє членів екіпажу, вони залишилися неушкодженими.

Джерела повідомляють, що водій автомобіля наземних служб була настільки вражена побачити літак, в якому прилетіла канцлер, що забула натиснути на ручне гальмо, внаслідок чого сталося зіткнення.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах Президента і запросила його відвідати Німеччину.

Також Меркель обіцяла підтримку Україні.

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