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23 апреля 2019, вторник, 23:58 166
Внешняя политика 2019-04-23T23:58:01+03:00
Українські Новини
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине

Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Зеленскому и обещала поддержку Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии, передают Українськi Новини.

Канцлер подчеркнула, что Федеральное правительство Германии будет и впредь активно поддерживать Украину на пути реформ, а также отстаивать её права на суверенитет и территориальную целостность.

И Меркель, и Зеленский оценили тесные отношения между двумя государствами.

Также Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил заинтересованность в прогрессе по "нормандскому формату".

Как сообщали Українськi Новини, Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Президента и пригласила его посетить Германию.

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