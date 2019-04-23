Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Зеленскому и обещала поддержку Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии, передают Українськi Новини.\r\nКанцлер подчеркнула, что Федеральное правительство Германии будет и впредь активно поддерживать Украину на пути реформ, а также отстаивать её права на суверенитет и территориальную целостность.\r\nИ Меркель, и Зеленский оценили тесные отношения между двумя государствами. Также Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил заинтересованность в прогрессе по "нормандскому формату".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Президента и пригласила его посетить Германию.