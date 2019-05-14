Офіційний курс гривні знову перейшов до зростання

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 травня, на 26,2059 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3400,6151 100 доларів США 2611,3216 100 швейцарських франків 2594,2496 1000 ієн 238,6178 10 російських рублів 3,9886 100 євро 2936,4311

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

В одночас кредитування фізичних осіб в Україні продовжило зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.

Крім того, на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках, визначені ризики для макроекономічної стабільності.

Тим часом кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч.