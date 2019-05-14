Офіційний курс гривні знову перейшов до зростання

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 9,27 коп. до 26,1132 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 травня, на 26,2059 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3400,6151\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2611,3216\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2594,2496\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,6178\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9886\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2936,4311\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.\r\nВ одночас кредитування фізичних осіб в Україні продовжило зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.\r\nКрім того, на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках, визначені ризики для макроекономічної стабільності.\r\nТим часом кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч.