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13 травня 2019, понеділок, 22:59 21
Президент 2019-05-13T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня

У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня

Володимир Зеленський у своєму штабі. Фото: Українське фото
Володимир Зеленський у своєму штабі. Фото: Українське фото

Спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський хоче провести інавгурацію в неділю, 19 травня, для уникнення транспортного колапсу в Києві в будні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Насправді 19 травня - це перший вихідний день, якщо прибрати суботу, коли Верховна Рада може прийняти дане рішення. На жаль, Рада не зібралась раніше, вона могла провести позачергове засідання, щоб прийняти рішення про інавгурацію більш раннім числом, але цього не сталося... Чому неділя? Було б правильно мінімізувати весь дискомфорт, який буде пов'язаний з днем інавгурації для жителів Києва. Ми прекрасно розуміємо, що будь-які події, приїзд іноземних гостей - це обмеження переміщень по Києву. Якщо ми говоримо про день інавгурації - це фактично повний транспортний колапс в центрі міста, тому що все буде перекрито", - сказав він.

Саме цим, за його словами, обумовлена запропонована командою новообраного Президента дата.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада розгляне блок питань паливно-енергетичного комплексу, реформ парламенту і постанови про інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на поточному пленарному тижні (14-17 травня).

При цьому інавгурація Володимира Зеленського повинна відбутися не пізніше 2 червня.

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