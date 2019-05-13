Заборони на використання каталок для транспортування пацієнтів, на яку часто посилаються працівники швидкої медичної допомоги, не існує.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Супрун зазначила, що викликаючи екстрену медичну допомогу, українці часто стикаються з ситуацією, коли доводиться транспортувати хворого власними силами в машину "швидкої". Іноді медпрацівники навіть посилаються на міфічний наказ МОЗ, який нібито забороняє використання каталок.

Каталка - зручний та виправданий спосіб транспортування пацієнта. Вона оснащена опорами, що складаються, та має бути виготовлена з легких сплавів. Також вона має бути пристосована для проведення непрямого масажу серця та обладнана ременями фіксації пацієнта. Саме цей спосіб транспортування найчастіше повинні використовувати бригади, що надають екстрену медичну допомогу", - написала Супрун.

Вона додала, що для транспортування також використовують м'які ноші з ручками, однак зазначила, що їхнє використання є виправданим у разі, коли візки не поміщаються в приміщенні, наприклад, у будинку дуже вузькі ліфти або проходи.

"МОЗ України не видавало жодного наказу, в якому вказано, що лікарям швидкої заборонено користуватися каталками. За табелем оснащення, кожна бригада, що надає екстрену медичну допомогу, має каталки в автомобілі та повинна ними користуватися. Є наказ про правила виклику бригад швидкої медичної допомоги. У ньому є пункт, де вказано, що рішення про спосіб транспортування пацієнта має ухвалити керівник бригади", - наголосила в. о. міністра охорони здоров'я.

За її словами, зміна рішення про транспортування, наприклад, невикористання візка, може бути виправдана певними ситуаціями. Наприклад, при показаннях, коли треба використовувати сидячий візок або в "тактичних" умовах, наприклад вузькі ліфти або інші архітектурні перешкоди.

"Відмова використовувати каталки зі згадкою наказу, якого немає, може бути пов’язана з упередженим ставленням", - констатувала Супрун, додавши, що каталки є в кожному автомобілі швидкої, і заборони на їхнє використання немає.

Раніше після різкого подорожчання лука Супрун розповіла, який він поганий - мало вітамінів, викликає алергію і багатьом не до смаку.

Також чиновниця дала поради, як заспокоїтися і не панікувати.