Депутат Купрій пропонує Раді провести інавгурацію 26 травня, але людей закликає вимагати іншу дату

Депутат Верховної Ради Віталій Купрій (позафракційний) пропонує Раді провести інавгурацію Президента 26 травня.

Відповідну постанову №10270-5 зареєстровано в Раді 13 травня, передають Українські Новини.

Відповідно до назви документа, в ньому міститься інформація про дату, час і місце проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським, але текст документа наразі відсутній.

При цьому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Купрій закликав людей 14 травня зібратися біля будівлі парламенту і підтримати призначення дати інавгурації.

"Підтримай кінець епохи Рошен! Завтра парламент має призначити дату інавгурації Зеленського на 19 травня! Але сьогодні вже точно відомо, що буде шалений опір з боку корумпованих депутатів БПП і НФ. От якби народ прийшов до стін Верховної Ради і підтримав зміну влади! Роби репост, став лайк, щоб зібрати якомога більше людей в столиці біля Верховної Ради о 10 ранку 14 травня!", - написав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Купрій і його колега Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракту в парламенті, спробували зірвати Погоджувальну раду, вимагаючи призначення дати інавгурації.

Тим часом Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації