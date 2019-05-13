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13 травня 2019, понеділок, 19:57 21
Верховна Рада і партії 2019-05-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Депутат Купрій пропонує Раді провести інавгурацію 26 травня, але людей закликає вимагати іншу дату

Депутат Купрій пропонує Раді провести інавгурацію 26 травня, але людей закликає вимагати іншу дату

Депутат Верховної Ради Віталій Купрій (позафракційний) пропонує Раді провести інавгурацію Президента 26 травня.

Відповідну постанову №10270-5 зареєстровано в Раді 13 травня, передають Українські Новини.

Відповідно до назви документа, в ньому міститься інформація про дату, час і місце проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським, але текст документа наразі відсутній.

При цьому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Купрій закликав людей 14 травня зібратися біля будівлі парламенту і підтримати призначення дати інавгурації.

"Підтримай кінець епохи Рошен! Завтра парламент має призначити дату інавгурації Зеленського на 19 травня! Але сьогодні вже точно відомо, що буде шалений опір з боку корумпованих депутатів БПП і НФ. От якби народ прийшов до стін Верховної Ради і підтримав зміну влади! Роби репост, став лайк, щоб зібрати якомога більше людей в столиці біля Верховної Ради о 10 ранку 14 травня!", - написав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Купрій і його колега Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракту в парламенті, спробували зірвати Погоджувальну раду, вимагаючи призначення дати інавгурації.

Тим часом Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації

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