Видео дня: Савченко и Куприй вручили Парубию наручники

В понедельник, 13 мая, глава депутатского объединения "За будущего президента Зеленского" Виталий Куприй и его коллега Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, попытались сорвать Согласительный совет.\r\nПрервав председателя парламента Андрея Парубия, они потребовали как можно быстрее принять решение об инаугурации новоизбранного главы государства, пишет "Новое время".\r\nПри этом Куприй пригрозил спикеру Рады уголовной ответственностью, положив ему на стол наручники.\r\n"Есть попытки сорвать заседание Согласительного совета. Такие попытки предпринимались и ранее, однако успеха они не имели, потому что Верховная Рада работает, и будет работать эффективно", - заявил Парубий.\r\nПри этом он заверил Куприя и Савченко, что услышал их, заявив, что теперь они могут покинуть Согласительный совет.\r\nНесмотря на это сторонники Зеленского остались на заседании, а Парубий продолжил планировать пленарную неделю.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yyiUVn9sU9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Надежда Савченко пойдет на выборы в Верховную Раду от партии, где она единственный депутат.\r\nРанее Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в победе Зеленского в первом туре выборов Президента.