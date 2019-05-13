Видео дня: Савченко и Куприй вручили Парубию наручники

В понедельник, 13 мая, глава депутатского объединения "За будущего президента Зеленского" Виталий Куприй и его коллега Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, попытались сорвать Согласительный совет.

Прервав председателя парламента Андрея Парубия, они потребовали как можно быстрее принять решение об инаугурации новоизбранного главы государства, пишет "Новое время".

При этом Куприй пригрозил спикеру Рады уголовной ответственностью, положив ему на стол наручники.

"Есть попытки сорвать заседание Согласительного совета. Такие попытки предпринимались и ранее, однако успеха они не имели, потому что Верховная Рада работает, и будет работать эффективно", - заявил Парубий.

При этом он заверил Куприя и Савченко, что услышал их, заявив, что теперь они могут покинуть Согласительный совет.

Несмотря на это сторонники Зеленского остались на заседании, а Парубий продолжил планировать пленарную неделю.

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Как сообщали Українські Новини, Надежда Савченко пойдет на выборы в Верховную Раду от партии, где она единственный депутат.

Ранее Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в победе Зеленского в первом туре выборов Президента.