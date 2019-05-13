Відео дня: Савченко і Купрій вручили Парубію наручники

У понеділок, 13 травня, голова депутатського об'єднання "За майбутнього президента Зеленського" Віталій Купрій та його колега Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракту в парламенті, спробували зірвати Погоджувальну раду.

Перервавши голову парламенту Андрія Парубія, вони вимагали якнайшвидше прийняти рішення про інавгурації новообраного глави держави, пише "Новое время".

При цьому Купрій пригрозив спікеру Ради кримінальною відповідальністю, поклавши йому на стіл наручники.

"Є спроби зірвати засідання Погоджувальної ради. Такі спроби робилися і раніше, проте успіху вони не мали, тому що Верховна Рада працює і буде працювати ефективно", - заявив Парубій.

При цьому він запевнив Купрія та Савченко, що почув їх, заявивши, що тепер вони можуть залишити Погоджувальну раду.

Незважаючи на це прихильники Зеленського залишилися на засіданні, а Парубій продовжив планувати пленарний тиждень.

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Як повідомляли Українські Новини, Надія Савченко піде на вибори у Верховну Раду від партії, де вона єдиний депутат.

Раніше Савченко заявила, що зіграла ключову роль у перемозі Зеленського у першому турі виборів Президента.