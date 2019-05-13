Відео дня: Савченко і Купрій вручили Парубію наручники

У понеділок, 13 травня, голова депутатського об'єднання "За майбутнього президента Зеленського" Віталій Купрій та його колега Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракту в парламенті, спробували зірвати Погоджувальну раду.\r\nПерервавши голову парламенту Андрія Парубія, вони вимагали якнайшвидше прийняти рішення про інавгурації новообраного глави держави, пише "Новое время".\r\nПри цьому Купрій пригрозив спікеру Ради кримінальною відповідальністю, поклавши йому на стіл наручники.\r\n"Є спроби зірвати засідання Погоджувальної ради. Такі спроби робилися і раніше, проте успіху вони не мали, тому що Верховна Рада працює і буде працювати ефективно", - заявив Парубій.\r\nПри цьому він запевнив Купрія та Савченко, що почув їх, заявивши, що тепер вони можуть залишити Погоджувальну раду.\r\nНезважаючи на це прихильники Зеленського залишилися на засіданні, а Парубій продовжив планувати пленарний тиждень.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yyiUVn9sU9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Надія Савченко піде на вибори у Верховну Раду від партії, де вона єдиний депутат.\r\nРаніше Савченко заявила, що зіграла ключову роль у перемозі Зеленського у першому турі виборів Президента.