підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 14:09 29
Судова влада 2019-05-13T16:00:02+03:00
Українські Новини
Адвокати Зеленського попросили не притягати його до відповідальності за показаний бюлетень

Адвокати Зеленського попросили не притягати його до відповідальності за показаний бюлетень

Захист новообраного президента Володимира Зеленського просить Оболонський районний суд Києва не притягати його до адмінвідповідальності за демонстрацію виборчого бюлетеня під час 2-го туру виборів Президента.

Про це адвокати повідомили на засіданні суду, повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

З їх слів, Зеленський не порушував закон про вибори президента і не агітував ні за кого, коли демонстрував свій виборчий бюлетень.

Вони вважають, що в цьому немає складу порушення з боку Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не з'явився на суд за своїм адмінсправі про демонстрації бюлетеня під час голосування у 2-му турі виборів Президента.

21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".

Пізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався".

Більше новин про: Володимир Зеленський Демонстрація бюллетеня

Архів
Новини
«Фармак» першою серед українських фармкомпаній приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН 16:21
Під градусом і на парламентських номерах: екс-депутата затримали на Столичному шосе, - ЗМІ 16:12
Імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, але і СБУ з Генпрокуратурою, – звернення до ДБР ТОВ "Вултекс-С" 16:01
Зловживання Порошенка як кандидата в Президенти: суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити справу 15:56
У Генпрокуратурі роботи по будівництву музею "Революції гідності" назвали незаконними 15:49
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
Найбільший в Європі проект із захисту зерна впроваджено на елеваторах "Укрлендфармінг" Бахматюка 12:34
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok