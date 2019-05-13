Адвокати Зеленського попросили не притягати його до відповідальності за показаний бюлетень

Захист новообраного президента Володимира Зеленського просить Оболонський районний суд Києва не притягати його до адмінвідповідальності за демонстрацію виборчого бюлетеня під час 2-го туру виборів Президента.

Про це адвокати повідомили на засіданні суду, повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

З їх слів, Зеленський не порушував закон про вибори президента і не агітував ні за кого, коли демонстрував свій виборчий бюлетень.

Вони вважають, що в цьому немає складу порушення з боку Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не з'явився на суд за своїм адмінсправі про демонстрації бюлетеня під час голосування у 2-му турі виборів Президента.

21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".

Пізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався".