Зеленський не прийшов до суду за своєю справою про демонстрацію бюлетеня

Новообраний Президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання до Оболонського районного суду Києва щодо його адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nПри цьому до суду з'явилися два його представники.\r\nСуд почав розгляд справи без участі Зеленського.\r\nСтаном на 14:00 суд пішов до нарадчої для винесення рішення по справі новообраного Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.\r\nЗеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".\r\nПізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався".