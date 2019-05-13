Зеленський не прийшов до суду за своєю справою про демонстрацію бюлетеня

Новообраний Президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання до Оболонського районного суду Києва щодо його адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

При цьому до суду з'явилися два його представники.

Суд почав розгляд справи без участі Зеленського.

Станом на 14:00 суд пішов до нарадчої для винесення рішення по справі новообраного Президента.

Як повідомляли Українські Новини, 21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".

Пізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався".