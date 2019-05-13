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13 мая 2019, понедельник, 08:27 6379
Судебная власть 2019-07-15T04:07:42+03:00
Українські Новини
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации

Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube

Сегодня новоизбранного Президента Владимира Зеленского будут судить за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, за которое в день выборов на Зеленского полиция составила админпротокол.

Об этом говорится в списке дел Оболонского районного суда Киева, назначенных для рассмотрения 13 мая.

Нарушение квалифицируется как административное, рассмотрение назначено за 12:45.

Слушать дело будет глава Оболонского райсуда Владислав Девятко.

Скриншот: сайт Оболонского райсуда Киева

Как сообщали Українські Новини, Зеленский во втором туре выборов показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

Позже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался", а полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше новостей о: Оболонский районный суд Киева Владимир Зеленский Предвыборная агитация Демонстрация бюллетеня

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