Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации

Сегодня новоизбранного Президента Владимира Зеленского будут судить за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, за которое в день выборов на Зеленского полиция составила админпротокол.\r\nОб этом говорится в списке дел Оболонского районного суда Киева, назначенных для рассмотрения 13 мая.\r\nНарушение квалифицируется как административное, рассмотрение назначено за 12:45.\r\nСлушать дело будет глава Оболонского райсуда Владислав Девятко.\r\nСкриншот: сайт Оболонского райсуда Киева\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский во втором туре выборов показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.\r\nПозже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался", а полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.