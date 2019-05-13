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13 травня 2019, понеділок, 12:56 26
Зовнішня політика 2019-05-13T16:30:04+03:00
Українські Новини
Російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ, - розвідка Міноборони

Російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ, - розвідка Міноборони

Паспорти України і Росії. Фото: aviakassa
Паспорти України і Росії. Фото: aviakassa

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що російські силовики почали операцію по виявленню на окупованих територіях Донбасу місцевих мешканців, незадоволених процедурою надання російського громадянства.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"Керівництво "республіканських" силових структур почало заходи для виявлення осіб, які висловлюють невдоволення особливістю отримання паспортів РФ для проведення з ними відповідної профілактичної роботи", - повідомив він дані розвідки.

Так, встановлено, що деякі жителі Донбасу незадоволені тим, що паспорт Росії, який надається їм за спрощеною процедурою, матиме позначку про обмеження прав отримувача і діятиме тільки на території Ростовської області.

Водночас російське окупаційне командування активно проводить агітацію спрощеної процедури видачі російського громадянства.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів мешканцям Донбасу.

Тим часом в Євросоюзі не планують вводити нові санкції проти Росії за "роздачу паспортів".

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