Депутат Скорик хоче відновити в Одесі проспект імені Жукова

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Микола Скорик закликав мера Одеси Геннадія Труханова та депутатів Одеської міськради повернути проспекту Маршала Жукова його історичну назву, інформує портал platform.org.ua. Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці опозиціонера у Facebook.

"Пропоную одеським депутатам відновити історичні назви, пов’язані з людьми, які звільняли нашу батьківщину від фашистських загарбників. Перш за все, це стосується імені Георгія Костянтиновича Жукова", - сказав Микола Скорик.

Городян обурює те, що зміну назв вулиць у рамках так званої декомунізації керівництво міста затіяло, повністю ігноруючи позицію одеситів, зазначив народний депутат.

Крім того, під соусом декомунізації влада не тільки "освоїла" і розіпхати по кишенях мільярди гривень, витрачені на перейменування вулиць, міст і сіл, а й порушила сотні справ, щоб залякати незалежних громадських діячів і журналістів, звернув увагу Микола Скорик.

"Думку одеситів котрий рік поспіль ігнорують, і навіть зібрані підписи не стали вагомим аргументом для міської влади. Я сам корінний одесит, і у мене, як у сотень інших, болить душа за своє рідне місто - його минуле, сьогодення і майбутнє! Ми хочемо вкотре висловити свою безмежну подяку і визнання маршалу Жукову! Заперечувати його внесок у звільнення міста - це топтитися по своїй власній історії", - впевнений Микола Скорик.

Нагадаємо, у 2016 році проспект Маршала Жукова в Одесі розпорядженням губернатора Михайла Саакашвілі було перейменовано на проспект Героїв Небесної Сотні. Микола Скорик подавав позов до Одеського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати скандальне рішення, прийняте без будь-яких громадських слухань.

"20 жовтня 2016 року Одеська обласна рада прийняла звернення до Президента України з вимогою скасувати розпорядження про перейменування. На жаль, це актуально донині. Я з повагою ставлюся до Небесної Сотні, але увіковічнити пам’ять про цих людей можна у назві іншої вулиці. До того ж найкращим свідченням поваги до їхньої пам’яті стало б розслідування убивств на Майдані, чого за п’ять років так і не було зроблено", - резюмував опозиціонер.

Як повідомляли Українські Новини, під час маршу "Безсмертного полку" в Харкові мер Геннадій Кернес підтвердив, що хоче перейменувати проспект Григоренка назад на честь маршала Жукова, якщо петиція за це набере достатньо голосів.

Також агентство інформувало, що голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що обіцянка 9 травня мера Харкова Геннадія Кернеса про перейменування проспекту Петра Григоренка в честь Георгія Жукова суперечить закону.