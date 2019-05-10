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10 травня 2019, пʼятниця, 14:44 21
Суспільство 2019-05-10T16:30:02+03:00
Українські Новини
В'ятрович назвав обіцянку Кернеса щодо повернення проспекту Жукова незаконною і пригрозив йому в'язницею

В'ятрович назвав обіцянку Кернеса щодо повернення проспекту Жукова незаконною і пригрозив йому в'язницею

Проспект Григоренка (Георгія Жукова) в Харкові. Фото: Вікіпедія
Проспект Григоренка (Георгія Жукова) в Харкові. Фото: Вікіпедія

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що обіцянка 9 травня мера Харкова Геннадія Кернеса про перейменування проспекту Петра Григоренка в честь Георгія Жукова суперечить закону.

Про це В'ятрович написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Можливе присвоєння будь-якому об’єкту права власності (об’єкту топоніміки) у м. Харкові імені Георгія Жукова суперечитиме вимогам частини шостої статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - повідомив В'ятрович.

Також голова Інституту нацпам'яті звернув увагу на те, що законність перейменування об'єктів по всій України, названих на честь Жукова, в рамках виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", підтверджена рішеннями адміністративних судів, які на сьогоднішній день вступили в законну силу.

"Інформуємо, що у разі вчинення Харківською міською радою або будь-якими посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Харкова дій або прийняття рішень щодо присвоєння імені Георгія Жукова будь-яким об’єктам права власності (об’єктам топоніміки) м. Харкова Український інститут національної пам’яті буде звертатися до Генеральної прокуратури України щодо визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності", - попередив В'ятрович.

Також він зазначив, натякаючи на заяву Кернеса, що дії з розповсюдження і публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, відповідно до частини другої статті 4361 Кримінального кодексу України, вчинені особою, яка є представником влади, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.

Як повідомляли Українські Новини, Кернес пообіцяв прибрати з площі намет для збору допомоги армії та переселенцям.

Раніше "Безсмертний полк" в Харкові "зустріли" активісти з портретами воїнів УПА.

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