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13 травня 2019, понеділок, 11:01 18
Судова влада 2019-05-13T12:45:02+03:00
Українські Новини
Можливе втручання Порошенка, Петренка і Смолія в справу про націоналізацію Приватбанку почала розслідувати ГПУ

Можливе втручання Порошенка, Петренка і Смолія в справу про націоналізацію Приватбанку почала розслідувати ГПУ

Приватбанк.
Приватбанк.

Генеральна прокуратура почала розслідування за фактом можливого втручання Президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку, яке просив почати сам суд.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019", - сказано в ньому.

Зазначається, що судді колегії, яка прийняла рішення про незаконність націоналізації Приватбанку, звернулися до керівництва Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідування з заявами про вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, судді просять розпочати досудове розслідування стосовно Президента, міністра юстиції та голови НБУ і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Судді вважають, що керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізацію Приватбанку, зробило заяви, які нібито є прямою загрозою судовій системі України, зазіханням на її незалежність і неупередженість.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Керівництво країни, включаючи Порошенко, розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення по Приватбанку.

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