Можливе втручання Порошенка, Петренка і Смолія в справу про націоналізацію Приватбанку почала розслідувати ГПУ

Генеральна прокуратура почала розслідування за фактом можливого втручання Президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку, яке просив почати сам суд.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що судді колегії, яка прийняла рішення про незаконність націоналізації Приватбанку, звернулися до керівництва Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідування з заявами про вчинення кримінального правопорушення.\r\nЗокрема, судді просять розпочати досудове розслідування стосовно Президента, міністра юстиції та голови НБУ і притягнути їх до кримінальної відповідальності.\r\nСудді вважають, що керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізацію Приватбанку, зробило заяви, які нібито є прямою загрозою судовій системі України, зазіханням на її незалежність і неупередженість.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі №826\/13813\/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.\r\nКерівництво країни, включаючи Порошенко, розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення по Приватбанку.