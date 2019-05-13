Сотні будинків у 7 районах Києва залишаться без гарячої води на два тижні: адреси

У Києві з сьогоднішнього дня, 13 травня, проходитимуть масштабні відключення гарячої води на два тижні. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

"В Києві тривають планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період. З 13-14 травня "Київтеплоенерго" буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоисточниках. Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою зниження аварійності на початку наступного опалювального сезону Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" проводить гідравлічні випробування. Трубопроводи під підвищеним тиском випробовуються на гідравлічну щільність та міцність.

"З 13 травня проведення гідравлічних випробувань почнеться на теплоджерелах "СТ-2". Тому послуги з централізованого гарячого водопостачання тимчасово будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах. А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК "Молодь", "СТ-1" та "ТЕЦ-5". Тому у зв'язку з випробуваннями гаряче водопостачання буде тимчасово відсутнім у Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

Оболонський район (з 13 по 27 травня)

Подільський район (з 13 по 27 травня)

Шевченківський район (з 14 по 27 травня)

Голосіївський район (з 14 по 28 травня)

Солом'янський район (з 14 по 28 травня)

Печерський район (з 14 по 28 травня)

Дарницький район (з 14 по 28 травня)

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Теремках через аварію на водопроводі частина жителів залишилася без води.

Раніше в Рівному через борги відключили гарячу воду.