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04 мая 2019, суббота, 14:42 392
Общество 2019-05-04T15:02:58+03:00
Українські Новини
В Киеве на Теремках из-за аварии на водопроводе часть жителей осталась без воды

В Киеве на Теремках из-за аварии на водопроводе часть жителей осталась без воды

Фото: dayberg.od.ua
Фото: dayberg.od.ua

Сегодня, 4 мая, в Киеве из-за аварии на водопроводе воду отключат в нескольких жилых домах Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".  

"4 мая в связи с аварийной ситуацией на водопроводе диаметром 150 мм по проспекту Глушкова будет отключено водоснабжение жилых домов с №13 по №59. Советуем жителям сделать запасы воды", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что возле дома №41 будет находиться автоцистерна с водой. Ближайший бювет по адресу: проспект Глушкова, 65.

В "Киевводоканале" отметили, что авария будет ликвидирована в течение суток.

Как сообщали Українські Новини, в середине апреля в Киеве начались масштабные отключения воды.

Ранее в трех районах Киева отключили горячую воду на две недели из-за испытаний тепловых сетей: список адресов.

Также в Киеве проводились промывания труб, из-за которых из кранов текла грязная вода.

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