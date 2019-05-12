Лукашенко вимагає, щоб Росія виплатила компенсацію за брудну нафту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає, щоб Росія компенсувала мільйонні втрати Білорусі через надходження забрудненої російської нафти.

Про це повідомила "БЕЛТА".

Лукашенко підкреслив, що Білорусь пізніше назве точну суму збитку через брудну російську нафту, яка надійшла в нафтопровід "Дружба", після ревізії нафтопереробних заводів.

"Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) - і величезна труба була забруднена отруйною нафтою", - заявив він.

"Це величезний збиток, нанесений нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах і нафтопереробних заводах. І це величезний збиток, який був нанесений країні. Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів", - додав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу.

Раніше "Укртранснафта" посилила контроль якості транспортованого через територію України нафти у зв'язку з інформацією про надходження неякісної нафти з Росії.

Тим часом, у РФ пройшли затримання у справі про забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".