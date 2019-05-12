Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл

Сьогодні, в День матері, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які кілька днів тому стали батьками первістка, опублікували нове фото свого сина. Фото було опубліковано в соціальній мережі Instagram.\r\nТак, у підписі до фотографії подружжя відзначило, що це перший День матері для герцогині Сассекської.\r\nФото первістка Меган Маркл. Фото: Instagram\/ \r\n"Віддаючи шану усім матерям сьогодні — минулим, нинішнім, майбутнім і тим, яких вже немає, але кого завжди будуть пам'ятати... Це перший День матері для герцогині Сассекської", — йдеться у підписі.\r\nСьогодні відзначається День матері в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Кенії, Японії і деяких країнах Європи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меган Маркл і принц Гаррі назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II.\r\nРаніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина.