У Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик

У Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри родился ребенок. Это мальчик. Имя малыша пока не сообщается. Пока неизвестно, где родился ребенок, но ранее Маркл не хотела рожать в той же больнице, что и Кейт Миддлтон, поэтому, скорее всего, ребенок появился на свет дома у королевской четы.\r\nОб этом сообщает "BBC Украина". \r\nПринц Гарри и Меган Маркл поженились в апреле прошлого года. За свадьбой в прямом эфире следил весь мир. В октябре супруги объявили, что ждут ребенка.\r\nРебенок Меган Маркл и принца Гарри стал восьмым внуком королевы Елизаветы II, а также седьмым на очереди претендентов на британский престол.\r\nПол ребенка оставался сюрпризом даже для родителей - они решили не узнавать о нем до дня рождения.\r\nУ брата Гарри, принца Уильяма, уже есть трое детей. Интересно, что двое из них родились примерно в это же время года - принц Луи (23 апреля) и принцесса Шарлотта (2 мая).\r\nПредставитель Кенсингтонского дворца заявлял, что герцог и герцогиня хотят сохранить в секрете свои планы родов.\r\nДомашние роды - не редкость для королевской семьи. Королева Елизавета II всех своих четырех детей рожала дома.\r\nСреди фаворитов у букмекеров для девочек были имена Диана (в честь матери принца Гарри), Виктория и Элис.\r\nРебенок принца Гарри и Меган будет седьмым в очереди на наследование британского престола - сразу за своим отцом.\r\nСтатус ребенка Гарри и Меган пока под вопросом.\r\nВ 2012 году королева ввела новое правило для принца Уильяма: все его дети будут принцами или принцессами, постановила она.\r\nА вот у ребенка Гарри и Меган не будет этого титула, если только королева не решит иначе.\r\nНо совсем без титула ребенок не останется. В день своей свадьбы принц Гарри получил от королевы несколько титулов: герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкил.\r\nСогласно справочнику по этикету Debrett's, старший сын герцога может взять себе один из "меньших" титулов отца.\r\nПоэтому мальчик может стать графом Дамбартон. Однако Меган и Гарри могут решить вообще отказаться от титулов. Например, так сделала дочь королевы принцесса Анна, которая отказалась от королевских титулов для своих детей Питера и Зары, чтобы ее дети были как можно "нормальнее".\r\nКак сообщали Українські Новини, Меган Маркл отказалась от королевских гинекологов, потому что они мужчины.\r\nТакже принц Гарри и беременная Меган Маркл решили съехать с Кенсингтонского дворца.\r\nКроме того, принц Гарри и Меган Маркл могут отдать своего первенца в американскую школу.