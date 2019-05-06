У Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик

У Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри родился ребенок. Это мальчик. Имя малыша пока не сообщается. Пока неизвестно, где родился ребенок, но ранее Маркл не хотела рожать в той же больнице, что и Кейт Миддлтон, поэтому, скорее всего, ребенок появился на свет дома у королевской четы.

Об этом сообщает "BBC Украина".

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в апреле прошлого года. За свадьбой в прямом эфире следил весь мир. В октябре супруги объявили, что ждут ребенка.

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри стал восьмым внуком королевы Елизаветы II, а также седьмым на очереди претендентов на британский престол.

Пол ребенка оставался сюрпризом даже для родителей - они решили не узнавать о нем до дня рождения.

У брата Гарри, принца Уильяма, уже есть трое детей. Интересно, что двое из них родились примерно в это же время года - принц Луи (23 апреля) и принцесса Шарлотта (2 мая).

Представитель Кенсингтонского дворца заявлял, что герцог и герцогиня хотят сохранить в секрете свои планы родов.

Домашние роды - не редкость для королевской семьи. Королева Елизавета II всех своих четырех детей рожала дома.

Среди фаворитов у букмекеров для девочек были имена Диана (в честь матери принца Гарри), Виктория и Элис.

Ребенок принца Гарри и Меган будет седьмым в очереди на наследование британского престола - сразу за своим отцом.

Статус ребенка Гарри и Меган пока под вопросом.

В 2012 году королева ввела новое правило для принца Уильяма: все его дети будут принцами или принцессами, постановила она.

А вот у ребенка Гарри и Меган не будет этого титула, если только королева не решит иначе.

Но совсем без титула ребенок не останется. В день своей свадьбы принц Гарри получил от королевы несколько титулов: герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкил.

Согласно справочнику по этикету Debrett's, старший сын герцога может взять себе один из "меньших" титулов отца.

Поэтому мальчик может стать графом Дамбартон. Однако Меган и Гарри могут решить вообще отказаться от титулов. Например, так сделала дочь королевы принцесса Анна, которая отказалась от королевских титулов для своих детей Питера и Зары, чтобы ее дети были как можно "нормальнее".

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл отказалась от королевских гинекологов, потому что они мужчины.

Также принц Гарри и беременная Меган Маркл решили съехать с Кенсингтонского дворца.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл могут отдать своего первенца в американскую школу.