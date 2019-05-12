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12 травня 2019, неділя, 17:20 77
Суспільство 2019-05-12T17:29:08+03:00
Українські Новини
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро

У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро

Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev

Сьогодні, 12 травня, в деяких районах Києва пройшов сильний дощ, через який затопило дороги і підземний перехід в метро. Про це повідомляє dtp.kiev, опублікувавши відповідні фото.

Так, повідомляється, що одним з районів, яким "дісталося" найбільше, виявилися Позняки.

Через затоплені дороги тут ускладнено рух транспорту, машини потопають у воді після сильного дощу, який наздогнав столицю після обіду.

В підземному переході, що веде в метро, також спостерігається затоплення. Продавці і пішоходи стали заручниками негоди і змушені "перепливати" через перехід.

Як повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.

Тим часом, у найближчі дні, за прогнозом синоптика, в Україні дощі не припиняться.

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