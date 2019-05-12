У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро

Сьогодні, 12 травня, в деяких районах Києва пройшов сильний дощ, через який затопило дороги і підземний перехід в метро. Про це повідомляє dtp.kiev, опублікувавши відповідні фото.\r\nТак, повідомляється, що одним з районів, яким "дісталося" найбільше, виявилися Позняки.\r\n\r\nЧерез затоплені дороги тут ускладнено рух транспорту, машини потопають у воді після сильного дощу, який наздогнав столицю після обіду.\r\nВ підземному переході, що веде в метро, також спостерігається затоплення. Продавці і пішоходи стали заручниками негоди і змушені "перепливати" через перехід.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.\r\nТим часом, у найближчі дні, за прогнозом синоптика, в Україні дощі не припиняться.