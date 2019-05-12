Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам

Президент Петро Порошенко присвоїв 616 жінкам почесне звання Мати-героїня.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\n"З нагоди Дня матері, який в Україні відзначається сьогодні, Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 українкам.\r\nПро це йдеться в Указі глави держави № 190", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, найбільше жінок, які отримали нагороду, у Рівненській області - 137.\r\nДругою за кількістю матерів-героїнь цього року є Волинська область, де їх 76.\r\nТретя - Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок.\r\n"Мати-героїня" - державна нагорода, якою Президент щорічно відзначає жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.\r\nТакож почесного звання отримують матері, які виховують усиновлених у встановленому законом порядку дітей.\r\nЖінки відзначаються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні День матері: походження та традиції свята.\r\nРаніше Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.