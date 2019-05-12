Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам

Президент Петро Порошенко присвоїв 616 жінкам почесне звання Мати-героїня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"З нагоди Дня матері, який в Україні відзначається сьогодні, Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 українкам.

Про це йдеться в Указі глави держави № 190", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найбільше жінок, які отримали нагороду, у Рівненській області - 137.

Другою за кількістю матерів-героїнь цього року є Волинська область, де їх 76.

Третя - Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок.

"Мати-героїня" - державна нагорода, якою Президент щорічно відзначає жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.

Також почесного звання отримують матері, які виховують усиновлених у встановленому законом порядку дітей.

Жінки відзначаються за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні День матері: походження та традиції свята.

Раніше Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.