Пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн

В Женеві 1400 делегатів з 187 країн світу підписали пакт, який буде регулювати глобальний експорт пластикового сміття. Про це повідомляє DW.\r\nПакт, підписаний за підсумками 12-денних консультацій, є доповненням до Базельської конвенції 1989 року.\r\nЗа словами міністра охорони навколишнього середовища Німеччини Свен Шульце, підписання угоди показує, що світове співтовариство здатне приймати спільні заходи у сфері захисту навколишнього середовища.\r\n"Посилення правил експорту, передбачених у Базельській конвенції, є великим прогресом і дійовим заходом проти зростаючих обсягів сміття в морях", - підкреслила вона.\r\nСеред іншого, прийнятий пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку.\r\nНагадаємо, в Таллінні вже заборонили використовувати одноразовий пластиковий посуд на громадських заходах.\r\nРаніше в тілі загиблого молодого кита на Філіппінах знайшли 40 кг пластику.\r\nПластик від прання синтетичного одягу вже став частиною харчового ланцюга в океані.\r\nТим часом організатора шкільних кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.\r\nКрім того, по всьому світу набирає обертів екологічний флешмоб Trashtag Challenge.