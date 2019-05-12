Пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн

В Женеві 1400 делегатів з 187 країн світу підписали пакт, який буде регулювати глобальний експорт пластикового сміття. Про це повідомляє DW.

Пакт, підписаний за підсумками 12-денних консультацій, є доповненням до Базельської конвенції 1989 року.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Німеччини Свен Шульце, підписання угоди показує, що світове співтовариство здатне приймати спільні заходи у сфері захисту навколишнього середовища.

"Посилення правил експорту, передбачених у Базельській конвенції, є великим прогресом і дійовим заходом проти зростаючих обсягів сміття в морях", - підкреслила вона.

Серед іншого, прийнятий пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку.

Нагадаємо, в Таллінні вже заборонили використовувати одноразовий пластиковий посуд на громадських заходах.

Раніше в тілі загиблого молодого кита на Філіппінах знайшли 40 кг пластику.

Пластик від прання синтетичного одягу вже став частиною харчового ланцюга в океані.

Тим часом організатора шкільних кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.

Крім того, по всьому світу набирає обертів екологічний флешмоб Trashtag Challenge.