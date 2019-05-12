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12 травня 2019, неділя, 11:36 37
Суспільство 2019-05-12T23:45:04+03:00
Українські Новини
В Україні піднімається рівень води в річках

В Україні піднімається рівень води в річках

В найближчі два дні рятувальники очікують продовження підйому рівнів води над фактичними рівнями. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

"12-13 травня продовжиться подальший ріст рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 08 год 10 травня) на річках басейнів Західного Бугу, Прип'яті, малих річках Київської та Житомирської областей з подальшим затопленням заплав і можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей", - повідомили в ДСНС.

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Раніше стало відомо, що у Карпатах очікується сніг і сильні заморозки.

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