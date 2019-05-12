Бойовики 11 раз обстріляли позиції ООС, поранено 2 українських бійця

За минулу добу бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 5 разів - з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 7 раз обстріляли позиції ОС: з мінометів калібрів 120 і 82 мм - біля населеного пункту Дослідне; двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Піски; з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Харчовик; зі стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази:з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Золоте-4.

З гранатометів різних систем і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Зайцево.

За даними розвідки збройних сил, 11 травня один окупант було знищено, ще двоє - поранені.

"З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм - біля населеного пункту Кримське у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутово в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.