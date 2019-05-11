"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" у Прем'єр-лізі: відео голів

У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграло внічию 1:1 з луганською "Зорею".

Про це повідомляє Football.ua.

Матч пройшов при абсолютній перевазі господарів поля. Свій гол господарі забили на 11-й хвилині матчу. Циганков обігрався з Миколенко і віддав на Русина, який зміг одним дотиком переправити його у ворота.

Цей поєдинок можна сміливо назвати матчем нереалізованих моментів. Особливо в цьому плані постарався Русин, який в кожному з таймів не реалізував виходу один на один. Також небезпечні моменти не реалізували Де Піна і Циганков. Крім цього, відзначимо, що дві заміни киян були вимушеними: пошкодження отримали Кадар і Буяльський.

На останній хвилині матчу гості отримали право на небезпечний штрафний удар, і Сілас поклав м'яч у кут воріт, зрівнявши рахунок.

Таким чином, динамівці знову втратили очки. Зараз відставання від першого місця становить 8 пунктів, але Шахтар ще не зіграв свій матч 28-го туру.

Динамо - Зоря 1:1

Голи: Русин, 11 - Сілас, 90+2

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар (Шабанов, 42), Бурда, Кендзьора, Буяльський (Гармаш, 61), Сидорчук, Де Піна, Андрієвський, Циганков, Русин (Цитаишвили, 83)

Зоря: Шевченко, Караваєв, Вернидуб, Чеберко, Каменюка, Чайковський (Сілас, 46), Арвеладзе, Хомченовський, Кочергін (Громов, 63), Луньов, Іванович (Будківський, 46)

Попередження: Буяльський, 54, Андрієвський, 80, Миколенко, 90+4 - Чайковський, 42, Кочергін, 46, Чеберко, 79.

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