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11 травня 2019, субота, 15:48 16
Верховна Рада і партії 2019-05-11T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Самопоміч" передала Зеленському свій законопроект про Президента, який той вважає неконституційним

"Самопоміч" передала Зеленському свій законопроект про Президента, який той вважає неконституційним

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" передала законопроект "Про Президента", який підготувала фракція партії у Верховній Раді, новообраному Президенту Володимиру Зеленському.

Про це мер Львова, лідер "Самодопомоги" Андрій Садовий повідомив на з'їзді партії в Києві, передають Українські Новини.

"Коли закінчився перший тур виборів, я чернетка переслав Зеленському, така у мене з ним була домовленість", - сказав він.

Садовий просив заступника голови Ради Оксану Сироїд ("Самопоміч") підготувати йому цей законопроект до 1-го туру виборів.

На сьогодні документ не зареєстрований в парламенті.

Садовий уточнив Українським Новинам, що партія передала законопроект про Президента команді Зеленського.

"Це був фактично драфт", - відповів він у коментарі.

Політик додав, що дата внесення документа і його форма буде залежати вже від команди Зеленського, а не від партії "Самопоміч".

25 квітня спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що законопроект "Про Президента", який підготувала фракція "Самопоміч" в Раді, суперечить Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, депутат з групи "Відродження" Валерій Писаренко заявив, що Верховна Рада хоче обмежити повноваження президента Зеленського.

Також Садовий заявив про вихід з "Самопомочі" 5 депутатів Ради.

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