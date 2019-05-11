"Самопоміч" передала Зеленському свій законопроект про Президента, який той вважає неконституційним

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" передала законопроект "Про Президента", який підготувала фракція партії у Верховній Раді, новообраному Президенту Володимиру Зеленському.\r\nПро це мер Львова, лідер "Самодопомоги" Андрій Садовий повідомив на з'їзді партії в Києві, передають Українські Новини.\r\n"Коли закінчився перший тур виборів, я чернетка переслав Зеленському, така у мене з ним була домовленість", - сказав він.\r\nСадовий просив заступника голови Ради Оксану Сироїд ("Самопоміч") підготувати йому цей законопроект до 1-го туру виборів.\r\nНа сьогодні документ не зареєстрований в парламенті.\r\nСадовий уточнив Українським Новинам, що партія передала законопроект про Президента команді Зеленського.\r\n"Це був фактично драфт", - відповів він у коментарі.\r\nПолітик додав, що дата внесення документа і його форма буде залежати вже від команди Зеленського, а не від партії "Самопоміч".\r\n25 квітня спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що законопроект "Про Президента", який підготувала фракція "Самопоміч" в Раді, суперечить Конституції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат з групи "Відродження" Валерій Писаренко заявив, що Верховна Рада хоче обмежити повноваження президента Зеленського.\r\nТакож Садовий заявив про вихід з "Самопомочі" 5 депутатів Ради.